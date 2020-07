Mara Venier lascia la Rai? Decisione inaspettata, fan senza parole (Di venerdì 24 luglio 2020) Questo articolo Mara Venier lascia la Rai? Decisione inaspettata, fan senza parole è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cambiamenti e decisioni inattese in casa Rai. A essere protagonista sarà Mara Venier. Ma che cosa succederà in quel di viale Mazzini? In casa Rai tante volte si è parlato di una vera e propria rivoluzione, che sarebbe già partito con la presentazione dei palinsesti. Ma ci sono dei cambiamenti e delle novità che potrebbero … Leggi su youmovies

zazoomblog : Mara Venier si vendica: video a tradimento al marito - #Venier #vendica: #video #tradimento - Najwa__Martii : LE GIF DI MARA MAIONCHI E VENIER, SONO LE VERE COLONNE PORTANTI DI QUESTO HASTAG BASTA. #Najwaitaliateama - pensierounanime : RT @scarlwalker: Video di Mara Venier che dice molto bene non capisco più niente oggi - scarlwalker : Video di Mara Venier che dice molto bene non capisco più niente oggi - tiberfoxil : @PastoreLella In affannosa competizione con la Mara Venier -