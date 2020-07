La stagione televisiva 2020-2021, ossia non c'è mezza novità nei palinsesti (Di venerdì 24 luglio 2020) L'emergenza sanitaria per il coronavirus e, soprattutto, le difficoltà economiche che ne conseguono (calo di introiti pubblicitari, in primis) sono la spiegazione più facile a quella che suona come una dura, ma sincera verità: nella stagione televisiva 2020-2021 ci sarà un totale di... zero novità. Prendendo in considerazione le produzioni televisive di intrattenimento (cioè, in parole povere: i programmi) ed escludendo il settore della serialità (fiction, serie e film tv), è evidente che la televisione post lockdown appaia del tutto priva di idee nuove (quindi sulla scia di quella conosciuta negli ultimi decenni, all'insegna dei format da spremere fino all'inevitabile logoramento). La Rai, che per il suo ruolo ... Leggi su blogo

bookivora : 4. “The Boys”: il fumetto (creato da Garth Ennis e Darick Robertson) nel 2019 è stato trasformato, per conto di Ama… - FedePiper91 : Giorno 3: La tua nuova serie tv preferita di questa stagione televisiva 2019-2020 Allora qui c'e' da dire che la s… - VanityFairIt : «Col cuore, in mare». @carmelitadurso ricarica le batterie prima di riprendere la nuova stagione televisiva - ethan771hotmail : @LCuccarini @CfanpageL @TheRadiodavid @see_lallero @tvblogit @carmelitadurso Iniziava così: “Dopo i grandi successi… - Marchesinimarc1 : Ieri sono stati presentati i palinsesti della stagione televisiva 2020-2021 di @SkyItalia con tante conferme tra cu… -

Ultime Notizie dalla rete : stagione televisiva Sanditon, Orwell e 4 format per raccontare l'Italia: la nuova stagione di la Effe DDay.it - Digital Day Shining Girls: Elisabeth Moss protagonista di una nuova serie tv

Nuovo progetto per l'inarrestabile Elisabeth Moss. Dopo la miniserie Candy, in cui sarà la protagonista e nei panni dell'assassina Candy Montgomery, si prepara per un altro progetto. Stavolta si tratt ...

Riparte in grande stile la XXIX Stagione Teatrale della Locride del Centro Teatrale Meridionale

La ripartenza, dopo l’emergenza Covid-19, passa attraverso la cultura. Appuntamenti imperdibili per il cartellone estivo della XXIX Stagione Teatrale della Locride 2019-2020, messo a punto dal Centro ...

Nuovo progetto per l'inarrestabile Elisabeth Moss. Dopo la miniserie Candy, in cui sarà la protagonista e nei panni dell'assassina Candy Montgomery, si prepara per un altro progetto. Stavolta si tratt ...La ripartenza, dopo l’emergenza Covid-19, passa attraverso la cultura. Appuntamenti imperdibili per il cartellone estivo della XXIX Stagione Teatrale della Locride 2019-2020, messo a punto dal Centro ...