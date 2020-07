Jurassic World: Dominion conterrà molti più dinosauri animatronici dei film precedenti (Di venerdì 24 luglio 2020) I dinosauri animatronici abbonderanno in Jurassic World: Dominion, superando di gran lunga la presenza nei film precedenti del franchise. Jurassic World: Dominion conterrà molti più dinosauri animatronici dei film precedenti del franchise. A rivelarlo è il regista Colin Trevorrow nel corso di un panel del Comic-Con@Home. "Abbiamo privilegiato gli effetti fisici fin dal primo Jurassic World, ma in questo film avremo ancora più dinosauri animatronici rispetto ai due capitoli precedenti" ha svelato Colin ... Leggi su movieplayer

"Abbiamo privilegiato gli effetti fisici fin dal primo Jurassic World, ma in questo film avremo ancora più dinosauri animatronici rispetto ai due capitoli precedenti" ha svelato Colin Trevorrow. "E ci ...