Inzaghi: “Sappiamo cosa ci aspetta in A, adesso godiamoci il momento” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrosinone – “Non ho più parole, non ho più aggettivi per descrivere questi ragazzi. Il Frosinone si giocava la vita e credevo di dover lasciare per strada un record, quello dell’Ascoli che non ci appartiene, e invece non ho più nulla da dire“. Filippo Inzaghi si coccola i suoi ragazzi dopo l’ennesimo successo stagionale, arrivato su un campo importante come lo “Stirpe” di Frosinone. Una sfida subito in discesa per la Strega, passata in vantaggio con il primo gol tra i professionisti del giovane Di Serio. “Peppe si è meritato questa chance, è intelligente, si è sempre allenato bene e ha aspettato il suo momento. Sapevo che mi avrebbe ripagato“, ha dichiarato il tecnico alla televisione ufficiale del club sannita, “questa ... Leggi su anteprima24

