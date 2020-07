Inter, Conte: "L'anno prossimo prevedo strascichi negativi. Eriksen? Ormai è inserito" (Di venerdì 24 luglio 2020) La fine del campionato di Serie A si avvicina, l'Inter spera di chiudere in crescendo e contro il Genoa cercherà di tornare al successo, dopo il pari casalingo contro la Fiorentina. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato ai canali ufficiali dell'Inter soffermandosi sul finale di stagione. ?️ DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #GenoaInter: "Vogliamo continuare il nostro processo di crescita e cercare di finire nel migliore dei modi, ottenendo i tre punti" ?... Leggi su 90min

Domani sera alle 19:30 l'Inter di Antonio Conte è attesa a 'Marassi' dove affronterà il Genoa di Davide Nicola. Un match importante per entrambe le squadre: il Genoa per la salvezza, l'Inter per la ...L'Inter non ha saputo sfruttare i passi falsi della Juventus in questo finale di stagione, abbassando di gran lunga le proprie prestazioni rispetto a qualche settimana fa. Ultimo degli esempi il ...