I numeri del Napoli cominciano a preoccupare (Di venerdì 24 luglio 2020) Provare a commentare una bruttissima partita giocata in un tardo e afoso pomeriggio estivo da calciatori costretti da oltre un mese a uno sforzo al quale non erano abituati (e forse pronti) è difficile di per sé. Diventa poi ancora più arduo se i calciatori sono scesi in campo senza grandi motivazioni e schierati con una formazione con diverse assenze tra i titolari (tra le quali quella di una punta centrale di ruolo). Che la partita sia stata particolare lo si coglie anche da un altro particolare: il vero personaggio del match è stato in realtà Antonio Giua, il direttore di gara, capace di fischiare i tre rigori piuttosto dubbi con i quali è andato in archivio il 2-1. Non è fortunato questo arbitro con il Napoli, che aveva diretto -con strascico di pesanti polemiche- durante la partita persa al San Paolo con il ... Leggi su ilnapolista

