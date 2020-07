Halo Infinite - anteprima (Di venerdì 24 luglio 2020) Non appena è calato il sipario sull'evento dedicato alla next-gen di Microsoft, e soprattutto sull'attesissimo reveal di Halo Infinite, i ragazzi di 343 Industries ci hanno spalancato i cancelli di una presentazione privata per guidarci attraverso tutte le novità dell'ultima avventura dello Spartan 117.A dire il vero, eravamo un po' emozionati. Perché Infinite sembrava portarsi dietro un'atmosfera che i fan della saga riconoscerebbero fin dal primo sguardo, una flebile magia che tredici anni fa riuscì a trascendere il limite delle nostre Xbox 360 per arrivare dritta al cuore, quando il title screen di Halo 3 ci accolse mutando lentamente fino a raggiungere le indimenticabili note di Unforgotten.Un giro di pianoforte, una terribile battaglia nei cieli della Via Lattea, un solo uomo contro ... Leggi su eurogamer

