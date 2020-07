Germania, coronavirus: aumentano i decessi e i contagi. La Baviera regione più colpita (Di venerdì 24 luglio 2020) L'indice di contagio è dello 0,93, contro lo 0,89 di ieri. La regione più colpita resta la Baviera, con 50.112 contagi e 2.619 morti, seguita dal NordReno Westfalia, con 46.956 casi e 1.726 morti. Leggi su firenzepost

fanpage : Continuano a salire i contagi in Germania #24luglio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Germania pensa a stazioni per test negli aeroporti #coronavirus - Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Germania, l'esercito addestra i cani a fiutare il coronavirus. FOTO - Ignoto2011 : RT @SkyTG24: Germania, l'esercito addestra i cani a fiutare il coronavirus. FOTO -