George di Cambridge, già sold out la maglietta (low cost) indossata al suo compleanno (Di venerdì 24 luglio 2020) George di Cambridge, il piccolo principe compie 7 anni sfoglia la gallery Non ha fatto in tempo a indossarla che è già andata a ruba nei negozi. Effetto Kate anche per George di Cambridge. La polo indossata nel giorno del suo compleanno, il 22 luglio, e diffusa con una foto sul profilo Instagram di Kensington Royal, è stata subito acquistata dalle mamme di tutto il mondo. Si tratta di una polo in tessuto di cotone color kaki di Mango Kids. Il prezzo? 7,99. Ma non è una novità: Kate ... Leggi su iodonna

