Genoa-Inter, Conte: “Cercheremo di ottenere i tre punti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Serie A, Genoa-Inter: le dichiarazioni della vigilia e i convocati. GENOVA – Serie A, Genoa-Inter: le dichiarazioni della vigilia e i convocati. A Marassi va in scena una sfida fondamentale per entrambe le compagini che sono alla ricerca di quei punti per avere la certezza dei propri obiettivi di inizio stagione. Serie A, Genoa-Inter: le dichiarazioni di Antonio Conte Come accade ogni vigilia, Antonio Conte ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri: “E’ un’esperienza molto diversa rispetto al passato – ha esordito il tecnico riportato da tuttomercatoweb.com – e speriamo di non doverla ripetere in futuro …. Abbiamo studiato il nostro avversario in poco tempo. Stanno lottando per non ... Leggi su newsmondo

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - DiMarzio : #Genoa-#Inter e l'#EuropaLeague che verrà Le parole di Antonio #Conte - RaiSport : Antonio #Conte preoccupato: 'Calendario compresso, esperienza da non ripetere' ?? - Pall_Gonfiato : #Inter: le parole di Antonio #Conte alla vigilia della sfida con il #Genoa - Mediagol : #VIDEO #Genoa-#Inter, Nicola tra il derby e Conte: “Dobbiamo andare oltre…” -