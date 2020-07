Genoa-Inter (25 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Inter pareggiando con la Fiorentina è stata scavalcata al secondo posto dall’Atalanta e la squadra di Conte si sta progressivamente concentrando sulla sfida al Getafe in Europa League. Non sarà una partita semplice contro il Genoa, che battendo la Sampdoria ha fatto un passo avanti verso la salvezza ma la vittoria contemporanea del Lecce contro … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - DiMarzio : #Genoa-#Inter e l'#EuropaLeague che verrà Le parole di Antonio #Conte - TeenaMahr : Io la butto lì, @inter possiamo smetterla di fare schifo almeno con il Genoa per favore che ho una dignità da mantenere? - SantucciFulvio : @FusatoRiccardo La contemporaneità serve probabilmente a Roma/Milan e Genoa/Lecce, il resto può giocare a qualunque… - FcInterNewsit : Genoa, contro l'Inter debutto per il nuovo main sponsor Banca Sistema -