Elezioni Regionali, Erminia Mazzoni capolista di “Campania Libera” a sostegno di De Luca (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ermina Mazzoni sarà la capolista di “Campania Libera”, lista civica a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca, alle prossime Elezioni Regionali. L’ipotesi di una candidatura della Mazzoni, come ampiamente anticipato da Anteprima24.it, aveva preso corpo già nelle settimane scorse e restava da definire il “posto” che la Mazzoni avrebbe occupato nella lista “Campania Libera”. Oggi, comunque, è arrivata l’ufficialità sia della candidatura che del ruolo da capolista per la Mazzoni . Già deputata e parlamentare europeo, attualmente consigliere comunale a Benevento, la ... Leggi su anteprima24

ettore_licheri : Amici, domattina, alle 9.40 circa, sarò ospite a @CoffeeBreakLa7. Tanti saranno i temi: recovery fund, riduzione de… - Linkiesta : Lo strano caso dell’estrema destra pugliese che sostiene Emiliano. @PippiMellone, sindaco di Nardò e capofila dell… - matteosalvinimi : È una colossale presa in giro, non vedo l’ora che gli italiani possano esprimere il proprio giudizio su questo gove… - MaurizioFuochi : RT @MDragonil: Al sistema non frega niente di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. È #Salvini che vogliono fermare, è lui l'uomo forte da a… - g_piacente : RT @MDragonil: Al sistema non frega niente di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. È #Salvini che vogliono fermare, è lui l'uomo forte da a… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Azzolina ribadisce: “Il 14 settembre si torna in classe. Le elezioni regionali? Il Viminale e gli enti… Il Fatto Quotidiano Politiche della casa, assessore Salute: "I candidati come Ginefra evitino populismi illudendo i cittadini"

“I candidati alle prossimi elezioni comunali evitino populismi sul settore Politiche della Casa del Comune”. Non ci sta l'asssessore Maria Rita Salute alle critiche provenute dal candidato consigliere ...

Regionali, Saviano “corteggiato” per una candidatura a Palazzo Santa Lucia

Anche in questa fase pre-elettorale viene “strattonato”. A dimostrazione del suo ottimo lavoro svolto per oltre 20 anni, al servizio dello sport in tutta la provincia di Avellino. Da più parti, gli è ...

“I candidati alle prossimi elezioni comunali evitino populismi sul settore Politiche della Casa del Comune”. Non ci sta l'asssessore Maria Rita Salute alle critiche provenute dal candidato consigliere ...Anche in questa fase pre-elettorale viene “strattonato”. A dimostrazione del suo ottimo lavoro svolto per oltre 20 anni, al servizio dello sport in tutta la provincia di Avellino. Da più parti, gli è ...