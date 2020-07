De Luca, Covid: “Se continua clima di rilassamento rischiamo di non arrivare a settembre” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il tema principale affrontato da De Luca è stato quello del progressivo aumento di contagi da coronavirus in Campania e nel resto del Paese. Il Presidente della Regione si è mostrato decisamente preoccupato: “Noto un generale clima di rilassamento, se si continua in questo modo rischiamo di vanificare mesi e mesi di sacrifici”. “Quando il governo scelse la riapertura di tutte le attività – ha proseguito De Luca – lo fece per condivisibili necessità di carattere economico, sociale e anche psicologico. Tutti sapevano che, dopo la riapertura, ci sarebbe ... Leggi su anteprima24

