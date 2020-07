Dalla Spagna, Inter-Messi è un sogno destinato a tramontare: c'è la smentita (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri erano arrivate le clamorose voci che avevano permesso all' Inter e ai suoi tifosi di sognare l'incredibile arrivo in nerazzurro - nientepopodimenoche - di Lionel Messi. FC Barcelona v Inter: Group F - UEFA Champions League Tutto nato dallo scoop di Radio Rai dopo la nuova residenza in Italia per il padre del fenomeno del Barcellona, Jorge Messi, che ha anche preso la cittadinanza italiana. Il nome della Pulga è stato poi accostato (di nuovo) al club nerazzurro, trovando varie conferme in... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: Fuenlabrada, 16 casi positivi di covid-19 alfredopedulla.com Il battitore libero del mercato. Parla Giuseppe Bozzo

Nel numero di sabato 20 giugno il Foglio Sportivo ha iniziato una serie di interviste a procuratori per raccontare il mondo del calcio e del mercato visto dalla parte di chi fa muovere i soldi. Sono g ...

Manifestazione dei tifosi della Roma a Trinità dei Monti: primi identificati

Sono stati identificati dai poliziotti della Digos i primi tifosi che hanno partecipato - nella notte tra martedì 21 luglio e mercoledì 22 - alla manifestazione per l’anniversario dell’As Roma in cui ...

