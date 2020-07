Cuoco esagitato lancia in strada sedie e tavolini a Lignano Pineta (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella notte di martedì 21 luglio 2020, a Lignano Sabbiadoro, in zona Pineta, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latisana, hanno arrestato, in flagranza di reato, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza e danneggiamento, un ragazzo 31enne di Bitonto (BA), Cuoco stagionale. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, all’interno di una pizzeria al taglio/kebab, senza apparente motivo, aveva iniziato a disturbare gli altri clienti presenti e i dipendenti dell’esercizio, giungendo a scagliare in strada sedie e tavolini. Vani sono stati i tentativi di calmarlo posti in essere dai militari intervenuti sul posto, i quali, invece, sono stati aggrediti a loro ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Cuoco esagitato Cuoco stagionale ubriaco molesta i clienti e aggredisce i carabinieri, arrestato Il Gazzettino