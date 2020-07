CSC, in Italia “risalita incompleta e attività ancora compressa” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – In Italia, nonostante il rimbalzo, la risalita è incompleta e l’attività ancora compressa: la domanda interna è fredda, l’export in parziale risalita, il mercato del lavoro debole. L’Eurozona è in recupero, gli spread sovrani in calo anche grazie alla nascita del Recovery Fund. E’ quanto osserva il Centro Studi Confindustria (CSC) nella congiuntura flash di luglio in cui ci sottolinea anche che “il tasso sovrano in Italia prosegue il trend discendente (1,16% medio a luglio), restando lontano dal livello in Spagna (0,35%) e soprattutto nei paesi tripla A dell’Eurozona (-0,40%). Aiuta la BCE, che ha confermato il proseguire degli acquisti di titoli a lungo dopo la fine del lockdown. La Borsa in Italia accentua la risalita ... Leggi su quifinanza

“La produzione industriale a giugno - si rileva nel documento del Csc - ha registrato appena un +3,9%, dopo il buon recupero di maggio (e il -43,1% a marzo-aprile): il numero cui guardare è il -16,9% ...

