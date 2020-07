Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la più giovane vittima del Paese (Di venerdì 24 luglio 2020) Una bimba di tre anni anni è morta per il Coronavirus in Belgio . Lo ha annunciato - precisa l'agenzia di stampa Belga - il portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenza... Leggi su feedpress.me

