Coronavirus 24 luglio: aumentano i focolai ma non i contagi e i decessi (Di venerdì 24 luglio 2020) Il bollettino della curva epidemiologica di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I dati sono stati annunciati dal Ministero della Sanità. Donna con mascherina (fonte foto: Pixabay)In Italia scatta la quarantena per chi è stato in Romania e Bulgaria, lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria” ha scritto sui social, aggiungendo: “Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen”. “Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione” ha concluso il Ministro. La decisione dopo i recenti focolai scoperti in tutta Italia. IL ... Leggi su chenews

Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire - fanpage : Continuano a salire i contagi in Germania #24luglio - giornalettismo : I dati #coronavirus della giornata di oggi segnalano un numero di nuovi casi che torna a scendere a 252 - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 24 luglio 2020: oggi 6 positivi -