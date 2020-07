Conti pubblici, Mef: nessuna criticità sul Bilancio dello Stato (Di venerdì 24 luglio 2020) La cassa e le entrate statali 'sono in linea con le aspettative'. Lo rende noto il ministero dell'Economia, negando che ci sia criticità nel Bilancio dello Stato. 'L'andamento delle disponibilità di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Alberto Bagnai contro ministro Economia Roberto Gualtieri per crisi di liquidità senza Mes, ma Mef replica con comunicato: “Crisi liquidità? Saldi in linea, a luglio 80 miliardi” Il Ministero dell’Eco ...

Lo afferma il Tesoro in un comunicato. "I dati consolidati relativi alla liquidita' disponibile per i mesi passati sono pubblici e rinvenibili sul sito del Debito Pubblico, il mese di Giugno si e' ...

