Conte: “Napoli e Atalanta avranno più tempo per preparare la Champions e riposare” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni aInter Tv in vista della sfida contro il Genoa. “Stiamo vivendo un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un’esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione“. Sugli impegni in Europa. “Il 5 agosto ci giochiamo il passaggio del turno, le nostre prossime avversarie, Napoli e Atalanta, avranno invece più tempo per preparare la Champions, per riposare e ... Leggi su ilnapolista

