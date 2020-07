Consob, persistono incertezza e forti rischi al ribasso su economia (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Lo shock economico prodotto dal Covid-19 a livello mondiale, pur non essendo originato dal settore finanziario, ha messo a dura prova le banche e l’intero sistema finanziario e si è inserito in un contesto economico di fragilità preesistente. I rischi rimangono fortemente al ribasso ed i policy makers, facendo leva anche sulla cooperazione, dovrebbero affrontare questa sfida con misure che si adattino prontamente ai rapidi mutamenti ed all’incertezza del contesto. E’ quanto suggerisce la Consob nel rapporto “La crisi Covid-19 – Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata”. “La diffusione della pandemia a livello globale – spiega l’Autorità – è stata asincrona ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Le banche italiane sono entrate in questa crisi con coefficienti patrimoniali decisamente migliori rispetto alla grande crisi finanziaria e hanno prov ...

