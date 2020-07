Cava de’ Tirreni, atti osceni davanti a una scuola: denunciato 63enne (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Nei giorni scorsi, dopo una serie di attività info-investigative, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni –Sezione Anticrimine hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni un uomo, B.A. di anni 63, originario del napoletano e residente in un comune della provincia di Salerno, con piccoli precedenti per reati contro la persona. A seguito di alcune segnalazioni pervenute al Commissariato, i poliziotti sottoponevano a controllo l’auto dell’uomo che solitamente sostava davanti all’istituto comprensivo “Alfonso Balzico” con i vetri abbassati, denudandosi ... Leggi su anteprima24

