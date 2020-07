Carabinieri arrestati a Piacenza, azzerata la catena di comando provinciale (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi, 24 luglio, i primi interrogatori dei Carabinieri arrestati a Piacenza, intanto il comando generale dei Carabinieri ha disposto il trasferimento dei vertici locali dell’Arma: a partire da oggi hanno lasciato l’incarico il comandante provinciale Stefano Savo, il comandante del reparto operativo Marco Iannucci e il comandante del nucleo investigativo Giuseppe Pischedda. I tre non sono coinvolti al momento nell’inchiesta ma la decisione è stata presa, sottolineano fonti dell’Arma, “da un lato per il sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio, dall’altro per recuperare rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’Arma”. In città inoltre è già arrivato il nuovo comandante della compagnia di ... Leggi su tpi

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - DarioPanzac89 : RT @fattoquotidiano: Carabinieri arrestati: dopo l’inchiesta e gli arresti, azzerati i vertici del comando provinciale di Piacenza https://… - GiadaFlamini : RT @NicolaPorro: #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché può usare… -