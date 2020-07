Calimera, patteggia 18 mesi e torna in libertà il medico violento (Di venerdì 24 luglio 2020) LECCE - Un anno e sei mesi di reclusione, col beneficio della pena sospesa,: è la pena patteggiata questa mattina in tribunale da Vincenzo Refolo, il medico di base salentino di 58 anni arrestato lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

colpito con calci e pugni davanti all’ambulatorio medico di Calimera. La sentenza è stata emessa dal giudice Edoardo D’Ambrosio, su istanza avanzata dall’avvocato difensore Ladislao Massari. Il medico ...

Patteggia la pena a 1 anno e 6 mesi, il medico di base Vincenzo Refolo accusato di avere picchiato un anziano paziente, con calci e pugni. Il gip Edoardo D’Ambrosio ha accolto l’istanza avanzata dall’ ...

