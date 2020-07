Calciomercato Reggina, ecco Lafferty: l’ex Palermo questa sera in città. Il comunicato del club (Di venerdì 24 luglio 2020) Kyle Lafferty torna in Italia.L'ex attaccante del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013-2014 - svincolato dopo l’ultima esperienza al Sunderland - nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà alla Reggina, club neopromosso in Serie B.Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dalla società amaranto sul proprio sito di riferimento."Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella serata di oggi giungerà a Reggio Calabria Kyle Joseph Lafferty. Il calciatore nordirlandese svolgerà domani mattina le consuete visite mediche e, successivamente all'esito delle stesse, firmerà il contratto ... Leggi su mediagol

