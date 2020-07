Bengalese positivo sale sul bus per andare a vendere in spiaggia tra gli ombrelloni (Di venerdì 24 luglio 2020) Si è messo in viaggio da in direzione Sabaudia consapevole di essere positivo al . È sceso alla stazione di Priverno Fossanova e da lì è salito su un autobus che lo ha portato nella nota località ... Leggi su leggo

Si è messo in viaggio da Roma Termini in direzione Sabaudia consapevole di essere positivo al coronavirus. È sceso alla stazione di Priverno Fossanova e da lì è salito su un autobus che lo ha portato ...

Il bengalese era già stato sottoposto a due tamponi che erano risultati positivi quindi avrebbe dovuto rimanere chiuso nella sua abitazione di Roma. Invece ha viaggiato tranquillamente su treno ed ...

