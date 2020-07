Bari, nei saloni di bellezza resta ancora in vigore la maggiorazione per il Covid (Di venerdì 24 luglio 2020) Bari - Il virus pesa ancora sulle tasche dei cittadini. Parrucchieri, barbieri, estetisti infliggono ancora ai propri clienti il 'contributo Covid', che in qualche caso sembra un'autentica tassa, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARI - Il ritmo conturbante e avvolgente della pizzica e della musica popolare salentina per annichilire anche la morsa asfissiante della pandemia. La Notte della Taranta non si ferma, e nel rispetto ...

Università Bari, creato pool di esperti per studiare cause tumore del rene

BARI - «L’idea è quella di istituire un pool di clinici e di ricercatori per approfondire le cause che portano al tumore del rene». Così nell’aula magna della Scuola di Medicina dell’Università di Bar ...

