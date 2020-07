ATP, annunciato che non ci saranno eventi in Cina quest’anno (Di venerdì 24 luglio 2020) Le autorità hanno annunciato ufficialmente che non ci saranno eventi dell’ATP che si terranno in Cina quest’anno. Dopo che il governo cinese ha incaricato che nessun evento sportivo internazionale si svolgerà nel paese per il resto dell’anno. I tornei annullati includono gli unici eventi Masters 1000 in Asia a Shanghai. Altro evento 500 a Pechino sarà annullato. Annullati saranno anche gli altri eventi 250 a Chengdu e Zhuhai. L’ATP ha annunciato la cancellazione dell’oscillazione del torneo cinese del 2020. Questo a seguito di una direttiva del governo cinese relativa agli eventi sportivi in ​​risposta alla pandemia di COVID-19. Questo è ciò che ... Leggi su sport.periodicodaily

