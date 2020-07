Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 23 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Scopri tutti i numeri degli Ascolti tv della prima serata di ieri, giovedì 23 luglio. Quale sarà stato il programma più seguito dagli italiani? Le coppie di Temptation Island continuano la loro avventura all’insegna di timori, fedeltà e tradimenti mentre su Rai Uno andavano in onda le risate di Nessuno mi può giudicare, film con … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 23 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #TemptationIsland vola a 3,7 milioni con quasi il 24% di share. Ascolti pazzeschi. #ascoltitv - bdu_tv : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #TemptationIsland vola a 3,7 milioni con quasi il 24% di share. Ascolti pazzeschi. #ascoltitv - Methamorphose30 : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #TemptationIsland vola a 3,7 milioni con quasi il 24% di share. Ascolti pazzeschi. #ascoltitv - angelofavignan : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #TemptationIsland vola a 3,7 milioni con quasi il 24% di share. Ascolti pazzeschi. #ascoltitv - MasterAb88 : BOOM STORICO #TemptationIsland vola a 3,7 milioni con quasi il 24% di share. Ascolti pazzeschi. #ascoltitv -