Andare in spiaggia quest’anno costa fino al 35% in più (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo studio di Altroconsumo che arriva a questa conclusione ha coinvolto 117 stabilimenti balneari tra nord e sud Italia, precisamente in sette località turistiche delle sette regioni italiane citate: Sicilia, Lazio, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Marche. Le norme Anticovid, tra distanziamento e disinfezione, saranno i bagnanti a pagarle. Andare in spiaggia e al mare ad agosto costerà fino al 35% in più con differenze importanti da regione a regione. LEGGI ANCHE >>> Uno studio italiano spiega perché in spiaggia siamo al sicuro dal Covid anche senza mascherina A cosa è dovuto esattamente l’aumento dei prezzi in spiaggia Per adeguarsi al distanziamento gli ombrelloni, in questa estate 2020, devono essere collocati al centro di uno ... Leggi su giornalettismo

Turista campano positivo, era in vacanza a Scalea

Un turista campano è risultato positivo al Covid-19, al rientro a casa dopo una vacanza a Scalea. Il test è stato effettuato al Cotugno di Napoli quando ha accusato sintomi febbrili. L'Asp di Cosenza ...

Spiagge libere a Latina, in arrivo il portale per sapere quali sono le meno affollate

Latina – Da venerdì 24 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, sarà attivo in via sperimentale il portale per il monitoraggio degli accessi della spiaggia libera nel Comune di Latina, finalizzata al t ...

