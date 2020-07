Ultime Notizie Roma del 23-07-2020 ore 15:10 (Di giovedì 23 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale giovedì 23 luglio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara Faletti dei leader dell’opposizione Salvini e meloni per il voto allo scostamento di bilancio da 25 miliardi e che il governo ha provato in nottata la lega chiede che vengano accolte le sue proposte in particolare affrontando l’anno bianco fiscale filone scuola disabilità rilancia la flat Tax E dice no la proroga dello stato di emergenza Fratelli d’Italia chiede che il governo metta nero su bianco cosa vuole fare con queste risorse oppure niente voto perché i soldi degli italiani non si buttano dice meloni soprattutto quando si tratta di debiti fatti sulle spalle dei nostri figli è una risposta Europea per evitare i riflessi e gli errori del passato una risposta per il rilancio così si esprime la plenaria ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 in un giorno. Le nuove #vittime sono invece in calo #Coronavirus #ANSA - fanpage : Verona, due bambini positivi al centro estivo delle scuole ‘Rodari’ - JLMTCGA : Gomorra nella caserma dei carabinieri: torture, droghe, abusi ed estorsioni - La Stampa - Ultime notizie di cronaca… - gladiusG : “Perugia: Social City” (#PerugiaSocialCity) Non “una” politica ma “la” politica! Ma ve ne siete accorti? Ogni volt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Speranza: “Seconda ondata possibile” Fanpage.it Covid, ricoverati un albanese e un uomo di Carpignano. Tre nuovi casi sintomatici: c’è un altro brasiliano

L’ultima risultata positiva, in ordine cronologico, è la moglie di uno degli albanesi contagiati nei giorni scorsi. Le notizie sulla diffusione del SARS-CoV-2 che abbiamo dato, come sempre, in ...

MILAN-ATALANTA: la probabile formazione di Pioli / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – C’è Milan-Atalanta: i rossoneri di Stefano Pioli sono in emergenza. Per le probabili scelte di formazione guarda la video news ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sono le due ...

L’ultima risultata positiva, in ordine cronologico, è la moglie di uno degli albanesi contagiati nei giorni scorsi. Le notizie sulla diffusione del SARS-CoV-2 che abbiamo dato, come sempre, in ...ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – C’è Milan-Atalanta: i rossoneri di Stefano Pioli sono in emergenza. Per le probabili scelte di formazione guarda la video news ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sono le due ...