Ufficiale, Negredo è un nuovo calciatore del Cadice (Di giovedì 23 luglio 2020) Attraverso un annuncio Ufficiale su Twitter, il Cadice, neo promosso in Liga, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Negredo. Il centravanti spagnolo classe 1985, dopo l’ultimo biennio con la maglia dell’Al-Nasr torna in Spagna. Nato a Madrid (08-20-1985), Negredo ha iniziato la sua carriera calcistica nelle categorie inferiori di Rayo Vallecano, in seguito unendosi alle squadre di Castilla (05-07), Almería (07-09), Real Madrid (09) , Siviglia (09-13), Manchester City (13-14), Valencia (14-16), Middlesbrough (16-17), Besiktas (17-18) e Al-Nasr (18-20). È stato il centravanti della Spagna. Con gli iberici è stato campione dell’Euro Cup 2012. Nella sua carriera ha segnato più di 200 gol in mezzo migliaio di partite. Foto: Negredo Besiktas ... Leggi su alfredopedulla

