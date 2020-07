Ue avvia consultazione su revisione aiuti di Stato regionali (Di giovedì 23 luglio 2020) BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato una consultazione pubblica con la quale invita a presentare osservazioni sul progetto di revisione degli aiuti di Stato a finalit regionale che contiene, tra ... Leggi su gazzettadelsud

Ue avvia consultazione su revisione aiuti di Stato regionali

BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato una consultazione pubblica con la quale invita a presentare osservazioni sul progetto di revisione degli aiuti di Stato a finalità regionale che contiene, tra ...

