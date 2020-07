The Medium, l'inquietante titolo dei creatori di Layers of Fear, si mostra in un trailer gameplay (Di giovedì 23 luglio 2020) The Medium, una delle grandi promesse del 2020, si è mostrato in un nuovo trailer e arriverà come gioco esclusivo Xbox Series X al lancio della console. Il titolo è ispirato a Silent Hill ed ha persino il compositore della serie che lavora alla colonna sonora.Nel trailer gameplay, vediamo la protagonista muoversi tra due mondi (proprio come il franchise di Konami) e fuggire dalle minacce demoniache. Marianne, la protagonista, può interagire con entrambi i mondi. È ossessionata dalle visioni dell'omicidio di un bambino, perciò si troverà ad indagare in un ospedale abbandonato.Bloober ha fornito alcune informazioni su come funzioneranno i due mondi in sincronia. Tutti i movimenti di Marianne sono controllati su un singolo stick analogico in ... Leggi su eurogamer

