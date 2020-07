Tesla - La seconda fabbrica statunitense sarà in Texas (Di giovedì 23 luglio 2020) La Tesla ha scelto il Texas per realizzare il suo secondo impianto di assemblaggio negli Stati Uniti. La decisione della Casa californiana non è del tutto sorprendente alla luce di quanto trapelato negli ultimi giorni sulle preferenze dell'amministratore delegato Elon Musk e su alcuni importanti contorni del progetto, come le numerose agevolazioni fiscali messe a disposizione delle autorità texane per vincere la contesa con Tulsa (Oklahoma) sulla localizzazione della struttura produttiva.La nuova fabbrica. La Tesla ha deciso alcuni mesi fa di costruire una nuova fabbrica a causa dell'impossibilità di ampliare le strutture del suo impianto principale di Fremont (California) per assemblare nuovi modelli, tra cui l'atteso Cybertruck. Il nuovo sito sarà realizzato grazie a un ... Leggi su quattroruote

quattroruote : La seconda fabbrica statunitense della #Tesla sarà ad #Austin, in #Texas, e si occuperà dell'assemblaggio del… - MokotaevaShirin : RT @TeslaOwnersIT: 1Miliardo e 821Milioni di euro il valore delle StockOptions che sono parte della seconda tranche della struttura Bonus r… - TeslaOwnersIT : 1Miliardo e 821Milioni di euro il valore delle StockOptions che sono parte della seconda tranche della struttura Bo… - ECARSNOW : 1Miliardo e 821Milioni di euro il valore delle StockOptions che sono parte della seconda tranche della struttura Bo… - ANRI82967503 : è già la seconda volta che capita un'incidente con una Tesla in Svizzera… guida autonoma stavolta? -