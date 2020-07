Tecno: Confermiamo il nostro impegno per il San Carlo. Stagione lirica al via con Tosca e l’Aida (Di giovedì 23 luglio 2020) “Tecno conferma il suo impegno per la cultura supportando il teatro San Carlo di Napoli per la ripresa, a Piazza Plebiscito, della Stagione lirica dopo la brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. La lirica riparte a Napoli con l’esecuzione della Tosca di Puccini e dell’Aida di Verdi, con la prima serata aperta al pubblico, dopo il successo della prova aperta da sold out di Tosca dedicata a medici, infermieri e personale sanitario in prima linea contro l’emergenza, con la sua prima ufficiale stasera 23 luglio alle 20,15”. E’ quanto si legge in una nota. Il supporto al teatro San Carlo “rientra in una strategia articolata di Tecno che vede il gruppo con il suo ... Leggi su ildenaro

L’azienda, fondata da Giovanni Lombardi, negli ultimi tre anni con il suo “Progetto cultura” ha finanziato con più di 350 mila euro progetti in arte, cultura e social responsability Tecno (www.tecnosr ...

