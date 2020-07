Taser ritirati dal Viminale: “Rischi per la sicurezza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Viminale ha disposto il ritiro dei Taser per tutte le forze di polizia dopo aver riscontrato un difetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal capitolato tecnico. Il ministero dell’Interno ha disposto il ritiro dei Taser assegnati alle forze di Polizia a causa di problemi tecnici e al fine di “tutelare i cittadini e … L'articolo Taser ritirati dal Viminale: “Rischi per la sicurezza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

