Sondrio, a digiuno da giorni e in difficoltà: agenti aiutano donna e le offrono colazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Sondrio, 23 luglio 2020 - Gli agenti delle Volanti hanno soccorso e aiutato una donna in difficoltà , da giorni digiuna . I poliziotti l'hanno notata in via Vanoni mentre barcollava e si accasciava ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio digiuno Sondrio, a digiuno da giorni e in difficoltà: agenti aiutano donna e le offrono colazione IL GIORNO Sondrio, a digiuno da giorni e in difficoltà: agenti aiutano donna e le offrono colazione

Sondrio, 23 luglio 2020 - Gli agenti delle Volanti hanno soccorso e aiutato una donna in difficoltà, da giorni digiuna. I poliziotti l'hanno notata in via Vanoni mentre barcollava e si accasciava sul ...

Sondrio, 23 luglio 2020 - Gli agenti delle Volanti hanno soccorso e aiutato una donna in difficoltà, da giorni digiuna. I poliziotti l'hanno notata in via Vanoni mentre barcollava e si accasciava sul ...