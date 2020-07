“Senza mascherina, deve scendere” e lui spacca vetro del bus (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si presenta in autobus senza mascherina, motivo per cui viene invitato a scendere. Prima di andarsene però, prende a calci uno dei vetri del mezzo pubblico mandandolo in frantumi. È successo a Napoli, su uno degli autobus di servizio sulla linea 604, in partenza dall’Ospedale Cardarelli alle 13.20. “Ancora un’altra vettura fuori servizio quando la situazione è ormai allo stremo”, dice Adolfo Vallini, sindacalista dell’Usb, con l’autobus che infatti è dovuto tornare al deposito per essere riparato. “Il conducente è tenuto a segnalare il mancato rispetto delle norme adottate per contrastare la diffusione del coronavirus ma può solo limitarsi a far scendere il passeggero reticente oppure, qualora voglia rimanere per forza a bordo, a chiamare le ... Leggi su anteprima24

