Sciopero autostrade per due giorni prima di ferragosto (Di giovedì 23 luglio 2020) Sciopero autostrade di quattro ore domenica 9 agosto per gli addetti ai caselli, poi si replica il giorno successivo con il personale amministrativo Sciopero nazionale per le autostrade italiane nell’ultimo weekend prima di ferragosto. Domenica 9 agosto incroceranno le braccia gli addetti all’esazione ai caselli per quattro ore. Ma l’agitazione non si limiterà a quel giorno. Seconda giornata di Sciopero in programma lunedì 10 agosto quando non presterà servizio il personale tecnico amministrativo. La scelta di proclamare lo Sciopero è stata “non facile ma ineludibile”, ha detto Marco Verzari, segretario nazionale Uiltrasporti durante una conferenza stampa. Ciò ... Leggi su bloglive

