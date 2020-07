Scelta la data per la giornata in memoria delle vittime del Covid (Di giovedì 23 luglio 2020) La Camera dei deputati ha dato il via libera all'istituzione della giornata in memoria delle vittime del Covid. I votanti erano 418 e i voti favorevoli dell'aula di Montecitorio sono stati 418, ... Leggi su globalist

