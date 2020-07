Recuperata la collezione dei cimeli di Ayrton Senna (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - I carabinieri hanno recuperato i cimeli di Ayrton Senna, rubata pochi giorni fa in una casa in provincia di Asti. Due le persone che sono finite in manette. La collezione, del valore di 300 mila euro circa, comprende le tute indossate nelle gare dal campione, le bandiere autografate, diverse collezioni di modellini in scala delle auto utilizzate nelle gare e numerosi oggetti da lui posseduti in vita. Il tutto era custodito nella casa di campagna, ad Isola d'Asti, di un collaboratore dell'Istituto Ayrton Senna che opera in Brasile a favore dei bambini poveri e che organizza mostre benefiche per la raccolta fondi. L'allarme è stato dato dai vicini di casa Sono stati alcuni vicini di casa a dare l'allarme dopo aver visto per due sere una ... Leggi su agi

