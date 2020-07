Parma-Napoli, Kulusevski: “D’Aversa orgoglioso, ecco perché mi piace. Vi dico tutto sul mio ruolo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Parma ferma la striscia positiva di risultati utili consecutivi del Napoli.E' terminata con il risultato finale di 2-1 in favore dei Crociati la gara contro i partenopei guidati da Gennaro Gattuso nella sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. I tre gol messi a segno dalle due compagini sono arrivati tutti da calci di rigore, siglati cronologicamente da Caprari, Insigne e Kulusevski. Il giovane centrocampista svedese, che dal primo settembre sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, ha parlato in mixed zone al termine della vittoria contro il Napoli in cui ha segnato proprio il tiro dagli undici metri decisivo valso i tre punti."C'è stata un po' di sfortuna nelle ultime partite, non meritavamo di perderne così tante e questa vittoria è per noi. Quello che ... Leggi su mediagol

