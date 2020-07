Nuovo focolaio di coronavirus a Bologna: 15 positivi in una struttura per anziani (Di giovedì 23 luglio 2020) A Bologna è stato individuato un Nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 nuovi casi di positività a coronavirus, tre fra gli operatori e 12 fra gli ospiti. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna. Molti di loro sono asintomatici e tutti sono in isolamento. Si tratterebbe di una struttura su viale Roma, gestita dalla cooperativa “In Cammino”. L’Ausl avrebbe già previsto di fare i tamponi a tutti gli anziani residenti nella struttura e agli operatori che lavorano lì. Leggi su huffingtonpost

A Bologna è stato individuato un nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 nuovi casi di positività a Coronavirus, tre fra gli operatori e 12 fra gli ...

Nessun decesso in Emilia Romagna. Quarto giorno senza morti a Parma, 1 nuovo positivo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.350 casi di positività, 55 in più rispetto a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attiv ...

A Bologna è stato individuato un nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 nuovi casi di positività a Coronavirus, tre fra gli operatori e 12 fra gli ...