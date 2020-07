Napoli, piace Ola Aina del Torino: possibile l’addio di Hysaj (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in orbita Napoli sarebbe spuntato in queste ultime ore un nuovo obiettivo: Ola Aina. L’esterno del Torino piace infatti molto al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, il quale lo avrebbe adocchiato per sostituire la probabile partenza di Elseid Hysaj. Il giovane terzino del Torino si fa apprezzare per … L'articolo Napoli, piace Ola Aina del Torino: possibile l’addio di Hysaj Leggi su dailynews24

