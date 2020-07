Milano: prova a uccidere la moglie e tenta suicidio (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - Questa mattina, intorno alle 7, un uomo ha provato a uccidere la moglie, sparandole un colpo, e poi ha tentato il suicidio, nel loro appartamento di via Forze Armate, a Milano. Non è riuscito nel suo intento, e ora è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, mentre la donna si trova al San Carlo, dopo l'intervento del 118. Leggi su liberoquotidiano

