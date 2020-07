Migranti: 15 barconi arrivate a Lampedusa con 294 persone (Di giovedì 23 luglio 2020) Un'altra notte di sbarchi a Lampedusa, presa d'assalto dai Migranti negli ultimi giorni, complice il bel tempo ed il mare calmo. Tra salvataggi realizzati nelle acque antistanti all'isola e approdi ... Leggi su tg.la7

PattyBiancacci : RT @ROSARIOIMBERGA3: Giornale 'Libero' di oggi. ' Posillepo non è un paradiso bensi' l'inferno; I focolai in Italia sono d'importazione. Il… - Giulio29375125 : RT @ROSARIOIMBERGA3: Giornale 'Libero' di oggi. ' Posillepo non è un paradiso bensi' l'inferno; I focolai in Italia sono d'importazione. Il… - ROSARIOIMBERGA3 : Giornale 'Libero' di oggi. ' Posillepo non è un paradiso bensi' l'inferno; I focolai in Italia sono d'importazione.… - lucy37059366 : RT @daniela_viero: @Acidelius Questo è il Nuovo Mondo italiano: Le MarieElene sullo Yacht da una parte I Migranti sui Barconi dall’altra… - sabribri1977 : RT @daniela_viero: @Acidelius Questo è il Nuovo Mondo italiano: Le MarieElene sullo Yacht da una parte I Migranti sui Barconi dall’altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti barconi C’è un altro migrante senza vita su un barcone in mezzo al Mediterraneo Fanpage.it Migranti: 15 barconi arrivate a Lampedusa con 294 persone

In tilt l'hotspot dell'isola, capace di ospitare nell'unico padiglione operativo un massimo di 95 persone, al momento vi si trovano 954 extracomunitari In tilt l'hotspot dell'isola, capace di ospitare ...

La Maglie getta la verità in faccia ai buonisti: «La seconda ondata del Covid arriva con i migranti»

«Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale ragione dobbiamo fare entrare tutti gli immigrati. E subire i danni che ci portano». Maria Giovanna Maglie è un vulcano e sbatte la verità in faccia ai buonisti.

In tilt l'hotspot dell'isola, capace di ospitare nell'unico padiglione operativo un massimo di 95 persone, al momento vi si trovano 954 extracomunitari In tilt l'hotspot dell'isola, capace di ospitare ...«Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale ragione dobbiamo fare entrare tutti gli immigrati. E subire i danni che ci portano». Maria Giovanna Maglie è un vulcano e sbatte la verità in faccia ai buonisti.