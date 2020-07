Lozano, quante insufficienze: "Non è un centravanti e si vede, fa poco anche da esterno" (Di giovedì 23 luglio 2020) Non è andata bene, da centravanti per Hirving Lozano, cresciuto da esterno. D'altronde è quello il suo ruolo. Leggi su tuttonapoli

Non è andata bene, da centravanti per Hirving Lozano, cresciuto da esterno. D'altronde è quello il suo ruolo. Diverse insufficienze nelle pagelle. CORRIERE DELLO SPORT 5.5 - "Non è un centravanti e ...

Gattuso non contento dell’atteggiamento di Politano e Lozano: vuole più applicazione

L’inviato di DAZN Davide Bernardi ha riportato da bordocampo un retroscena riguardante il match tra Parma e Napoli. Secondo quanto riportato dal bordocampista, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso non ...

