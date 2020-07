La task force per spendere i soldi del Recovery Fund (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Conte ieri ha confermato che ci sarà una task force per spendere i soldi del Recovery Fund. Sulla Stampa Carlo Bertini spiega che i componenti, secondo il premier, saranno Roberto Gualtieri (ministro dell’Economia), Nunzia Catalfo (Lavoro), Paola Pisano (Innovazione), Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Sergio Costa (Ambiente) e Paola De Micheli (infrastrutture), ma c’è già qualche nervosismo: Perché questo nuovo carrozzone dove tutti vogliono salire, governatori, sindaci, politici – una sorta di mini consiglio dei ministri con una struttura parallela di tecnici e burocrati per tradurre nero su bianco i progetti da mandare a Bruxelles entro il 15 ottobre – già fa ... Leggi su nextquotidiano

