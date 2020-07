Kim Kardashian, “West bipolare e brillante” (Di giovedì 23 luglio 2020) Kim Kardashian si è sfogata su Instagram, chiedendo compassione per il marito Kanye West. La star ha deciso di “rompere il silenzio” sul disturbo bipolare da cui è affetto il rapper, che lo scorso 5 luglio si è candidato alla Casa Bianca. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, Kanye West si candida con il sostegno di Elon Musk “Molti di voi sanno che Kanye è affetto da disturbo bipolare – scrive Kardashian – Chiunque ne è affetto o ha una persona cara che lo ha sa quanto sia incredibilmente complicato e doloroso da capire. È una persona brillante ma complicata – racconta la star – e oltre a essere un artista e un uomo di colore che ha subito il dolore della perdita della madre, deve combattere con la pressione e l’isolamento accresciuti ... Leggi su italiasera

Notiziedi_it : Kanye West è bipolare e vorrebbe il divorzio da Kim Kardashian che lo difende: “Brillante e complicato” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: La moglie Kim Kardashian cerca di rinchiuderlo in clinica, mentre lui posta la tracklist del nuovo album «Donda» che uscirà d… - LaStampa : La moglie Kim Kardashian cerca di rinchiuderlo in clinica, mentre lui posta la tracklist del nuovo album «Donda» ch… - zazoomblog : Kanye West è bipolare e vorrebbe il divorzio da Kim Kardashian che lo difende: “Brillante e complicato” - #Kanye… - infoitcultura : Kim Kardashian parla per la prima volta del disturbo bipolare di suo marito Kanye West: «Abbiate compassione» -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian

Nonché l'annuncio di un album Donda: with child che dovrebbe uscire venerdì, lasciando fan, follower e potenziali elettori piuttosto perplessi. Grazie per coloro che hanno espresso preoccupazione per ...<> on February 1, 2010 in San Francisco, California. Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha citato in giudizio YouTube per avere permesso a scammer non meglio identificati di usare il suo nome pe ...